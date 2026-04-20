【第83話】 4月20日 公開 第83話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月20日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第83話を週刊コロコロコミックにて公開した。 第83話では、招待状の集合場所である、二階堂ストリートにやってきた一同だったが、他の参加チームと口論になってしまう。そこに現れたのは、病院で弾子を助けた陸王冬麻で……。 なお、現在