青森で最大震度5強東海地方では最大震度2を観測 20日午後5時前に青森県で発生した地震を受けて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。東海3県は対象エリアではありませんが、根室沖から三陸沖にかけてマグニチュード8クラス以上の規模の地震が発生する可能性が、平時より高まっていることを念頭に、備えの再確認をお願いします。 【写真を見る】｢北海道･三陸沖後発地震注意情報｣とは？気象庁が発表 東海3