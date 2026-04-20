[故障者情報]ザスパ群馬は20日、FW加々美登生が左膝内側側副靱帯損傷と診断されたと発表した。なお、全治については明らかにしていない。加々美は1999年生まれの27歳。今季は百年構想リーグ6試合に出場していた。