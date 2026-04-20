―2月期決算企業の本決算発表が一巡、今期活躍期待の成長株6銘柄リストアップ― 足もとの東京株式市場は、AI（人工知能）投資の拡大を背景とした半導体やデータセンター関連株の上昇が相場を牽引し、日経平均株価は4月16日に史上最高値となる5万9518円まで上昇した。一方、イランへの攻撃を巡るトランプ米大統領の発言が二転三転するなど地政学リスクの不透明感も意識され、相場はボラティリティの高い