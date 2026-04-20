４月２０日夕方、三陸沖を震源とする地震がありました。北海道太平洋沿岸中部に津波警報が発表されており、高さ３メートルの津波が予測されています。（防災無線）「津波警報が発表されました。今すぐ高台に避難してください」浦河町の情報カメラの映像です。船が次々と沖合へ避難していきます。こちらは午後５時過ぎの新ひだか町です。津波から避難する車でしょうか。車列ができ、道路が渋滞しています。２０日午後５時前、