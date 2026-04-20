日本名水百選、湧水町の「丸池湧水」で清掃活動が行われました。清掃活動といっても単なる掃除ではありません。池の水を丸ごと抜いての大がかりな清掃です。「池の水を全部、抜いたら…」。そこに広がっていたのは？日本名水百選の1つ、湧水町の丸池湧水。1日約6万トンの水が湧き出していて遠くから汲みに訪れる人もいます。(水を汲みに来た人)「自然にろ過されて、ミネラルがおいしい」丸池湧水の美しさを堪能できる場所も