口承文芸学者の小澤俊夫さん（おざわ・としお＝筑波大名誉教授）が１８日、老衰で死去した。９６歳だった。口承文芸学者としてグリム童話の研究から出発し、「小澤昔ばなし研究所」を開設。国内外の昔話の分析を進めた。世界的指揮者の小澤征爾さんは弟、ミュージシャンの小沢健二さんは次男。