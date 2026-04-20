愛知県の西尾市民病院は20日、手術後に容体が急変した患者を転院の判断が遅れて死亡させる医療事故があったと公表しました。西尾市民病院に入院していた70代の男性患者は、おととし5月、心臓の手術を受けたあと容体が急変し、その日のうちに、より高度な救急病院へ搬送されましたが、死亡しました。病院によりますと、治療に関わった医師は容体が急変した男性患者に対して、回復が見込めるなどとして救命措置を続けましたが