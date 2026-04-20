櫻坂46の15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される「What’s “KAZOKU”?」のセンターを、二期生の森田ひかるが務めることが発表された。【写真】櫻坂46、初の国立競技場ライブ開催2日間で14万人集結本楽曲のメンバーは、二期生・三期生全員で構成され、5周年を迎えたグループの土台を作ったメンバーで表現される1曲となっている。森田が表題曲センターを務めるのは5度目となる。フォーメーショ