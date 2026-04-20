元日向坂46メンバーの松田好花がインスタグラムを更新。沖縄旅行の思い出写真を公開した。【写真】松田好花、河田陽菜と沖縄旅行へ河田が撮影したと思われる写真の数々松田は14日放送の『松田好花のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送／毎週火曜27時）で、元日向坂46メンバーの河田陽菜とプライベートで沖縄旅行へ出掛けたことを明かしていた。今回の投稿では「沖縄の思い出っ」とつづり、現地で撮影した写真