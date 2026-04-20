笑顔で食事を楽しむ姿とは裏腹に、ネット上では批判の声が広がっている──。タレントのあびる優（39）が4月13日、Instagramを更新。大手寿司チェーン店の「くら寿司」で食事を堪能する様子を投稿したが、タンクトップ姿でタトゥーを露出させたスタイルが物議を醸している。あびるといえば、2001年に朝の子ども向けバラエティ番組『おはスタ』（テレビ東京系）に“おはガール”として出演し、15歳で芸能界デビュー。その後はバラエ