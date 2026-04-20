4月18日に「JJ50th Anniversary Fest 2026」にて本作とコラボした『TOKYO BURST‐犯罪都市‐』スペシャルコラボステージが開催。水上恒司、オム・ギジュン、福士蒼汰、ヒコロヒー、長谷川慎、井内悠陽、上田竜也、内田英治監督が登壇。作品の見どころや撮影の裏側を語るトークを繰り広げたほか、ユンホ（東方神起）、「犯罪都市」シリーズで主人公マ・ソクトを演じ、本作でアソシエイトプロデューサーを務めるマ・ドンソクよりビ