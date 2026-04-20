◆京滋大学野球春季リーグ戦▽第３節２回戦佛教大３―１びわこ成蹊スポーツ大（２０日・カローラ滋賀はちまんスタジアム）第３節２回戦が行われた。６季連続優勝を目指す佛教大はびわこ成蹊スポーツ大に勝利。１勝１敗で３回戦に臨む。リーグ戦初登板の高橋龍史（３年＝三重・海星）が６回を２安打無失点の好投で勝利を呼び込んだ。※※※負ければ勝ち点を落とす重要な試合、國友健一監督（４０）が先発