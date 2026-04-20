◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第３日▽早大７―４東大（２０日・神宮）昨春センバツを優勝した横浜で主将を務めていた早大のスーパールーキー・阿部葉太が、１回戦から３試合続けて「１番・中堅手」でフル出場。３―３の６回２死一塁から二塁内野安打でチャンスを広げ、２番・湯浅桜翼（おうすけ）二塁手（２年＝仙台育英）の勝ち越し２点二塁打を呼び込んだ。勝ち点奪取に貢献し「残りの４チームに対しても、しっかり勝ち