筆者の話です。子どもの頃、母の言い方に違和感を覚えたことがありました。けれど今、自分が同じことをしていると気づいて――。 そのひと言 私は子どもの頃から正論こそが正義であり、ダメなことははっきりと伝えることが正しいことだと思い込んでいました。だからこそ、かつて「ちゃんとして」と母に厳しい言葉をぶつけてしまったことがあります。一緒に車で出かけると、母は助手席でナビゲートをしてくれ