全米女子オープンゴルフ日本予選会全米女子オープンゴルフ日本予選会が20日、千葉・房総CC房総ゴルフ場（東C＝6411ヤード、西C＝6397ヤード、ともにパー72）で開催された。計129人（プロ105人、アマ24人）が出場し、東西コースの計36ホールをプレー。ウー・チャイェン（台湾）、後藤未有、高橋彩華、オ・スミン（韓国）の上位4人が出場権を手にした。高橋は前日の国内ツアー・KKT杯バンテリンレディスオープン（熊本空港CC）で優