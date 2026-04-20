◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第３日▽早大７―４東大（２０日・神宮）東大は、早大の先発・越井颯一郎投手（４年＝木更津総合）に対し２回までに８安打３得点と先制パンチを浴びせたが、リードを守り切れず今季初勝利を逃した。先発のエース・松本慎之介投手（３年＝国学院久我山）は、３回まで無安打投球。しかし、４回に崩れた。３四球に味方の失策も絡んで３失点。３―１の２死二、三塁から早大の８番ＤＨ・川尻結大