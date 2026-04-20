声優の早見沙織が19日、自身のインスタグラムを更新。人気声優コンビの2ショットを公開し、ファンを喜ばせた。 【写真】名シーンがよみがえる人気声優のハグが尊すぎっ 早見は「楽屋が東山奈央ちゃんと一緒でしたかのんちゃんの曲が聴けて、いろんな思い出が蘇りました…」とつづった。「かのんちゃん」とは2010年に放送されたアニメ「神のみぞ知るセカイ」の登場人物・中川かのんのこと。主人公のクラスメ}