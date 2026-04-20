JR東日本によりますと、午後7時10分現在、地震の影響で運転を見合わせていた、北上線、田沢湖線、津軽線は運転を再開しました。また、羽越本線、大船渡線、大湊線、釜石線、八戸線、花輪線、山田線の各線では現在も運転を見合わせています。一方、奥羽本線、男鹿線、五能線はすでに運転を再開しています。