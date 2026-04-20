気象庁は午後6時に記者会見を行い、津波や地震について改めて厳重な警戒を呼びかけました。【注意喚起過去にも続発地震】「揺れの強かった地域につきましては落石やがけ崩れなどの危険もあります。今後の地震や雨に十分注意していただくようお願いいたします。また1週間程度、特に今後二、三日の間につきましては、最大震度5強程度の地震に注意していただくようお願いいたします。またこの地域ですが、過去に続発した地震の事例