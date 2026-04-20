青森県で震度5強を観測し、北海道・青森県・岩手県に津波警報が出ている地震について木原官房長官はさきほど、臨時の会見を開き、北海道・三陸沖後発地震注意情報の基準を満たすかどうか、20日中に発表予定だと明らかにしました。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、北海道から千葉県の太平洋側に津波を伴う巨大地震が起きる可能性が普段よりも高まっていると評価された場合に発表され、発表されれば、対象のエリアには1週間の