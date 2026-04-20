京都・南丹市で男子児童の遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親が、安達結希さんの行方不明が判明する前に、関係先に結希さんがいなくなったと伝えていたことが分かりました。捜査本部が置かれている南丹警察署前から、中西是登記者が中継でお伝えします。死体遺棄容疑に加え、殺害についても認めているという父親ですが、男の子が行方不明になった当初の不審な行動が明らかになりました。安達優季容疑者は息子の結希さんの遺体を山