共演者たちも大絶賛。元モーニング娘。の田中れいなが4月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、自身がプロデュースした衣装をアピールした。【映像】田中れいなプロデュース、とにかくかわいい衣装番組冒頭でのことだった。MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「今日、来てくれた先輩アイドルちゃんはこちらの方です。どうぞ！」と紹介。田中は「キラキラキラ〜」と両手を動かし