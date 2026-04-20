NAIA（ナイア）が2026年4月15日（水）、ハンドケアアイテム「NAIA ハンド美容液 - 雨上がりの森の香り -」を公式ECサイトにて発売した。■うるおいヴェールで手肌を守る手肌に密着し、薄いヴェールのようにうるおいを閉じ込めるハンド美容液。乾燥しやすい環境でもしっとりとした状態を保ち、外的要因から手肌を守る設計。みずみずしいテクスチャが角層へなじみやすく、作業中やスマートフォン操作の合間にも取り入れやすい軽やか