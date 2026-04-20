VT COSMETICSが、2026年4月14日（火）に「PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム」を全国の@cosme STORE（その他一社先行）にて順次発売した。■塗布と同時にマッサージ頭皮環境を整えることを目的とした美容セラムに、ブラシ一体型容器を採用。頭皮へ直接塗布しながらマッサージできる設計で、日常のケアに取り入れやすい仕様となる。みずみずしいウォータージェルが頭皮に密着し、ベタつきを抑えた軽やかな使用感。すっきりとした使