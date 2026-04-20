県立産業技術短期大学校庄内校で先月、５０代の男性教員が２０代の男子学生に体罰をしてたとして、学校側がきょう会見を開き、陳謝しました。 【写真を見る】集中していない態度や意見の相違で...50代の男性教員が学生に体罰県立産業技術短期大学校庄内校学校側が陳謝 男性教員は体罰をしたことを認めているということです。 「被害にあわれた学生および県民の皆様に深くお詫び申しあげます」 体罰を行っていたのは産業技