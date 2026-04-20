いちき串木野市で春の風物詩、浜競馬が行われ、会場は多くの見物客でにぎわいました。毎年ユニークな姿が話題となる浜競馬。午年の今年はどんな走りを見せてくれたのでしょうか。いちき串木野市の照島海岸で19日に行われた浜競馬。1958年に、当時の荷馬車組合の花見の余興として馬を走らせたのが始まりです。今年は、可愛らしいポニーや競走馬など56頭が出場しました。約1500メートル直線のコースを