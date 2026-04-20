日置市ではバレーボール・Vリーグフラーゴラッド鹿児島のファン感謝祭が行われました。フラーゴラッドは来シーズンから国内最高峰のSVリーグへの参入が決まっています。今シーズンで引退・退団する選手は10人。それぞれがファンに向けてあいさつしました。その中には、4シーズン在籍しチーム発足当初にキャプテンを務めていた坂元健人選手の姿も。（フラー