B2鹿児島レブナイズは、18日のホーム最終節GAME1で奈良に89対80で勝利。2年連続となるプレーオフ進出を決めました。プレーオフ進出へマジック1で臨んだ黒のユニフォーム・レブナイズ。立ち上がりこそ奈良にリードを許しますが、兒玉、遠藤、そして松野の3ポイントが次々と決まり、一気に流れを引き寄せます。主導権を奪い返し、前半は47対41で折り返します。後半に入ってもレブナイズの勢い