人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）用意周到に過ごせば運気は安定。まずは情報集めをしてみて。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）困難なことが続く日。淡々とこなしていこう。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）友人への不信感は率直に話してみて。