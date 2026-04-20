19日までの2日間にわたり「KYT天テレ博2026」が開かれました。2日間ともあいにくの雨となりましたが、約3万5000人にお越し頂きました。豪華ゲストが集結した2日間を振り返ります。鹿児島市の天文館一帯で19日までの2日間、開催された「KYT天テレ博2026」。今年のテーマは「Baku Baku」。メイン会場の中央公園にはバラエティ豊かなグルメが勢ぞろいしました。(来場者)「Q何食べた？ポテトとやきそば。おいしかった」(来