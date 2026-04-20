20日朝、志布志市の港でトレーラーが海に転落し、会社員の男性(65)が近くで浮いているのが見つかりました。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。警察が当時の詳しい状況を調べています。警察や消防によりますと、20日午前7時ごろ志布志市の港で「車が転落した」と近くにいた作業員から警察に通報がありました。転落したのは、コンテナなどを牽引するトレーラーのヘッド部分で、宮