マクドナルド公式X（旧Twitter）は4月19日に投稿を更新。期間限定で登場するチキンマックナゲットの新しいソースを告知しました。【画像】マクドナルドの新作ナゲットソース2種焼き肉のタレをイメージ同アカウントは「4/22(水)から期間限定ナゲットソースが登場！ 醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースです！」と、新たなソースを紹介。添えられた画像では、ナゲットを濃厚そうなソースに