言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、春から夏にかけて見られる星座から、独特の風味が人気の野菜、そして古くから日本に伝わる縁起物の行事まで、3つの言葉を用意しました。一見バラバラなジャンルの言葉が、一つの音でつながる感覚を楽しみながら、空欄を埋める共通の2文字を考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ざ□□とう□