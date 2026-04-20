20日午後、石川県加賀市で倉庫と車庫の2棟が全焼する火事がありましたが、けが人はいませんでした。警察と消防は火が出た原因について調べを進めています。20日午後2時15分ごろ、加賀市大聖寺敷地で「小屋が燃えている」と消防に通報がありました。火は70代男性が所有する倉庫と車庫の2棟を全焼し、およそ1時間後に消し止められけが人はいませんでした。警察と消防は、21日午前9時半から実況見分を行い、火が出た原因について調べ