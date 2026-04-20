タレントの山之内すずさんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。山手線1周を完歩したことを報告し、驚きの声が上がっています。【写真】山手線1周を完歩した山之内すず「めっちゃタフ」「鉄人だよ！」山之内さんは「昨日山手線一周46キロ完歩したのに足のダメージほぼ無くて最高にはっぴー!!」と報告。掲載した地図画像には地点ごとの距離が表示されており、山之内さんのすごさが実感できます。また、歩いている最中に撮影した