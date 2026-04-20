体質的にお酒は飲めないのに、上司がお酒をすすめてくる。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち何度も断ったけれど、上司は勝手に......。愛知県在住の40代女性・Iさんが、新入社員だったころの体験談。＜Iさんからのおたより＞新入社員研修で、泊まりで長野県に行った時のことです。夜、上司が居酒屋に連れて行ってくれました。私は体質的にお酒が飲めないので、お茶を飲んでいたのですが......。何度も断ったのに上司