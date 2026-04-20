ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、札幌で大人気の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」（以下、サンドリア）監修の「サンドリア監修 ハムエッグサンド」、「サンドリア