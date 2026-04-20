高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地の選定を巡り、国が要望した南鳥島での文献調査について、東京都小笠原村の渋谷正昭村長は２０日、「国に判断を委ねる」とする赤沢経済産業相宛ての回答書を提出した。赤沢氏が２１日に渋谷氏と面会して方針を示す。渋谷氏は容認する考えを示しており、調査は始まる見通しだ。回答書は、他の自治体にも調査を申し入れなければ「次の段階への意見表明をしない」とし、南鳥島での最