総務省消防庁によりますと、午後6時45分現在、北海道と東北の4県であわせて8万2811世帯の17万1957人に対し警戒レベル4の避難指示が出されています。内訳は、北海道が10の町、2万2565世帯、4万3267人、青森県が3つの市、3つの町、3つの村、7201世帯、1万3355人、岩手県が5つの市と4つの町、3つの村、2万3485世帯、4万7429人、宮城県が4つの市、3つの町、348世帯、771人、福島県が1つの市、1つの町、2万9212世帯、6万7135人となって