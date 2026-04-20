「科捜研の女」シリーズが代表作の１つとして知られる俳優・沢口靖子。同シリーズは1999年に始まり、2026年1月の「科捜研の女 FINAL」まで続く長期シリーズとなった。主人公で京都府警科学捜査研究所、通称"科捜研"所属の法医研究員・榊マリコも、長い歴史の中で変わっていく部分もあれば、変わらぬ魅力もあり、長きに渡って愛され続ける沢口のハマり役だ。沢口と言えば、同シリーズ以外にも刑事ドラマへの出演経験は豊富。2025年