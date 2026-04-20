本記事では、大人が習い事を辞める際のメールの例文を、失礼にならない伝え方や理由の書き方のポイントをわかりやすく解説します。コピペで使える例文も紹介しているので、スムーズに退会の連絡をしたい方はぜひ参考にしてください。大人が習い事を辞めるときに送るメールの例文【基本】大人が習い事を辞めるときに送るメールの例文【基本】習い事を辞めるときは、以下のメール例文を参考にしましょう。○○様 いつも大変お世話に