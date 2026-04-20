【BANDAI SPIRITS：2026年5月発売スケジュール】 4月20日 公開 「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」5月30日発売予定 BANDAI SPIRITSは、2026年5月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。 本スケジュールによると、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」は5月30日