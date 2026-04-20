前大阪府知事・前大阪市長の松井一郎氏が、２０日に放送されたラジオ大阪のレギュラー番組「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜・前９時）に出演。トランプ政権の今後をテーマに話を展開した。「戦争をしない大統領」と公言して２０２４年の大統領選を制したトランプ氏のイラン攻撃について、松井氏は「トランプさんにとっては次がないので、任期終了しますから。公約そのものにそんなにこだわっていないと思う。公約を