◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２着まで日本ダービーの優先出走権アローメタル（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、クリストフ・ルメール騎手がデビューから３戦連続で騎乗予定。名手の期待も高い一頭だが、前走のゆりかもめ賞は単勝１・９倍の１番人気に推されるも２着に敗れた。レース後に鞍上は「ちょっと太かった。緩いね。呼吸が大きくてゴール後も疲れていた」とまだ体