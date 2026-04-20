タニギキョウ 山や林の沢沿いなどで、タニギキョウの花が清々しい姿をみせています。 タニギキョウは、岡山県では主に北部と中部に自生している、高さ10cmほどのキキョウ科の一年草です。乾燥した場所には生えず、降水量が多い地域の山や林の沢沿いなどで見られます。 タニギキョウの花びらの先は星のような形に5裂し、ぱっと見は、花びらが5枚あるようにも見えますが、花びらは付け根に向けてくっつき、全体としては鐘