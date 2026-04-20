日本サッカー協会は２０日、都内で技術委員会を開催した。会議後、山本昌邦技術委員長がメディア対応を行い、北中米Ｗ杯にＵ―１９日本代表をトレーニングパートナーとして帯同することを報告した。Ｕ―１９日本代表はメキシコ・モンテレイで行う事前キャンプから参加し、Ｗ杯の１次リーグ３試合も観戦予定。山本技術委員長は「未来を見据え、選手たちの成長に必ず効果があると考えています」と、将来のＡ代表候補となる若い選手