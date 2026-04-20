おしゃれな女のコたちの間では、バッグをチャームで盛るのが定番♡ そこで今回は、Ray♥Influencerたちが愛用している「お気に入りのバッグチャーム」をピックアップ。可愛さも個性もひとさじ足せるとっておきのアイテムをぜひチェックしてみて。LOVE BUZZ ITEM vol.49THEME：お気に入りのバッグチャームRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで