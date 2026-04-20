俳優の中村倫也が２０日、都内で主演を務める映画「君のクイズ」（５月１５日公開、吉野耕平監督）の完成披露試写会に出席した。原作は小川哲氏の同名ミステリー小説。賞金１０００万円を賭けた生放送のクイズ番組決勝戦で、問題を１文字も聞かずに正解する「０文字解答」で優勝する謎を解く内容。演じるのは人生をクイズに捧げた男。本作では「これまでクイズ、僕らはバラエティーで参加させてもらうクイズとは違って、競技