20日午後に発生した三陸沖を震源とする地震で、青森県で最大震度5強を観測し、北海道と青森・岩手の沿岸に津波警報が出ています。東海地方では、愛知県愛西市・弥富市・飛島村で震度2を観測するなど、広い範囲で揺れを観測しました。気象庁によりますと、20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、青森県で最大震度5強を観測しました。震源の深さはおよそ19キロ、地震の規模を示すマグニチュードはM7.7と推定